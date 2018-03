William Carvalho dispensado da seleção

Hoje às 21:41 Facebook

O médio defensivo do Sporting William Carvalho foi esta terça-feira dispensado do estágio da seleção portuguesa por causa de uma lesão detetada após a realização de exames médicos.

O jogador leonino apresentou queixas numa coxa e foi avaliado pela Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol, que decidiu efetuar esta tarde alguns exames médicos que revelaram a existência de uma lesão que o impede de continuar a integrar os trabalhos da seleção.

William Carvalho junta-se assim ao seu colega de equipa Fábio Coentrão e ao central benfiquista Rúben Dias, também dispensados por motivos de lesão.

Se o selecionador nacional Fernando Santos convocou Luís Neto e Mário Rui para substituir Coentrão e Rúben Dias, no caso de William Carvalho decidiu não chamar ninguém para ocupar a sua vaga.

A seleção portuguesa encontra-se em estágio de preparação para os jogos de caráter particular com o Egito, na sexta-feira, em Zurique, e com a Holanda, na segunda-feira, em Genebra, que serão os últimos antes da divulgação dos convocados para o Mundial2018.

Portugal tem ainda agendados mais três jogos de preparação para o Mundial, em 28 de maio, com a Tunísia, em Braga, a 2 de junho, na Bélgica, frente à seleção anfitriã, e a 7 de junho, com a Argélia, em território nacional.

A comitiva lusa parte para a Rússia em 09 junho e estreia-se no Mundial2018 no dia 15, frente à Espanha, defrontando a seguir Marrocos no dia 20 e, finalmente, o Irão, orientado por Carlos Queiroz, no dia 25, em jogos do grupo B.