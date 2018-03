William Carvalho não joga em Braga

Hoje às 16:19 Facebook

Twitter

O médio do Sporting é baixa confirmada para o jogo desta noite de sábado, frente ao Sporting de Braga, relativo à 28.ª jornada da Liga.

Apesar de Jorge Jesus ter manifestado alguma esperança em que o médio recuperasse, este não viajou com a equipa para Braga e, já hoje, foi divulgado o boletim clínico, dando conta da indisponibilidade do jogador, a contas com uma "lesão muscular na coxa esquerda".

Nos 21 jogadores para o encontro de hoje, realce para as inclusões de Palhinha, Petrovic e Misic, enquanto Doumbia, Podence, Bruno César e Rafael Leão são os outros jogadores ausentes devido a lesão.

Convocados:

Guarda-redes: Rui Patrício e Salin.

Defesas: Mathieu, Coates, André Pinto, Ristovski, Piccini, Fábio Coentrão e Lumor.

Médios: Acuña, Battaglia, Bruno Fernandes, Bryan Ruiz, Gelson, Palhinha, Petrovic, Misic, Wendel e Rúben Ribeiro.

Avançados: Bas Dost e Montero.