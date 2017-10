William Carvalho: "Temos uma grande equipa"

JN Hoje às 22:09 Facebook

No final do jogo que garantiu o apuramento de Portugal, William Carvalho mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa.

"Estamos todos de parabéns porque lutámos do principio ao fim. Estamos no Mundial, sabemos que temos excelente equipa e acreditamos que podemos fazer uma grande competição. Todos temos um sonho e Portugal também", salientou o médio.

Sobre o jogo com a Suíça, William Carvalho destacou boa exibição individual e coletiva:

"Limitei-me simplesmente a fazer o meu trabalho. O jogo correu bem em termos coletivos e individuais. Sobretudo, estou contente por conseguirmos o nosso objetivo", concluiu.