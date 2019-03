João Faria Hoje às 20:01 Facebook

Estreia de sonho do futebolista do Sporting de Braga, que marcou no primeiro jogo pelos "Palancas Negras"

Wilson Eduardo, futebolista do Sporting de Braga, marcou, nesta sexta-feira, o golo da seleção de Angola, no triunfo por 1-0 sobre o Botswana, que valeu aos angolanos a qualificação para a fase final do CAN'2019.

Um golo aos 22 minutos chegou para os "Palancas Negras" vencerem o último jogo da fase de apuramento, que deu os necessários três pontos a Angola.

O irmão do internacional português João Mário, em estreia absoluta por Angola, foi assim o herói do triunfo angolano, vivendo um momento de felicidade, após na semana passada ter perdido o pai, que faleceu aos 51 anos, vítima de doença.