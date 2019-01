Wilson Manafá reforça opções de Sérgio Conceição

Nuno Barbosa Hoje às 17:20 Facebook

O F. C. Porto tem acordo com o Portimonense para a transferência de Wilson Manafá para o Dragão a título definitivo, embora o negócio apenas seja concretizado esta segunda-feira.

O lateral-esquerdo já treinou, este domingo, no Olival sob as ordens de Sérgio Conceição, que assim ganha uma alternativa a Alex Telles, algo que Jorge, cedido pelo Mónaco, não conseguiu fazer.

Além de atuar na defesa, Wilson Manafá, de 24 anos, pode ser opção também como extremo. No Portimonense, clube que representava pela terceira época consecutiva, foi utilizado em 17 jogos por António Folha, sempre como titular, tendo apontado dois golos.

Antes de atuar ao serviço dos algarvios, onde se destacou ao ponto de dar o salto para o F. C. Porto, Wilson Manafá vestiu as camisolas de Varzim, Anadia, Beira-Mar e Sporting B, depois de ter terminado a formação no Sporting.