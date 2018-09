Wolverhampton de Nuno Espírito Santo fez a festa nos descontos

JN Hoje às 17:44 Facebook

O Wolverhampton, equipa orientada por Nuno Espírito Santo, alcançou este sábado a primeira vitória na Premier League 2018/19.

Com os portugueses Rui Patrício, Rúben Neves, Moutinho, Hélder Costa e Diogo Jota nos titulares, além de Boly, ex-F. C. Porto, e Jiménez, emprestado pelo Benfica e substituído aos 87 minutos, por Rúben Vinagre, a equipa de Nuno Espírito Santo alcançou a vitória já nos descontos da segunda parte. Adama Traoré foi o autor do golo.

À mesma hora, o Everton, orientado por Marco Silva, cedeu um empate caseiro 1-1 com o Huddersfield, que marcou primeiro, pelo dinamarquês Billing, aos 34 minutos, antes de Calvert-Lewin empatar para a equipa do português, dois minutos depois.

Na tabela classificativa, o Everton soma seis pontos e continua sem perder, somando uma vitória e três empates.