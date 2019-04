Wolverhampton vence Arsenal com dois golos portugueses

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:07 Facebook

O Wolverhampton recebeu e venceu (3-1) o Arsenal em jogo a contar para a 35.ª jornada da Liga inglesa. Os portugueses Rúben Neves e Diogo Jota contribuíram para a vitória dos Wolves.

Com Rúben Neves, Diogo Jota, Rui Patrício e João Moutinho no onze, a equipa liderada por Nuno Espírito Santo chegou à vantagem aos 28 minutos, graças a um golo do ex-F. C. Porto Rúben Neves aos 28 minutos. Num lance de bola parada em zona frontal à baliza, o português não deu hipótese de defesa a Leno. Doherty aumentou a contagem nove minutos depois e, em cima do intervalo, novo golo português, desta vez de Diogo Jota.

Já na segunda metade, Sokratis reduziu para o Arsenal e fixou o resultado. Com este triunfo, o Wolverhampton recuperou o sétimo lugar na Premier League e o Arsenal ocupa a quinta posição da tabela.

Veja os golos de Rúben Neves e Diogo Jota: