Wolverhampton vence M. United com Diogo Jota em destaque. Veja o golo do português

O Wolverhampton de Nuno Espírito Santo venceu (2-1), esta terça-feira, o Manchester United em jogo a contar para a 32.ª jornada da liga inglesa. Diogo Jota, que marcou o primeiro golo dos "wolves", esteve em destaque.

O Manchester United inaugurou o marcador aos 13 minutos, por McTominay, mas a equipa de Nuno Espírito Santo, que alinhou com Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho, Rúben Vinagre, Diogo Jota e Ivan Cavaleiro (que entrou na segunda parte) responderam dez minutos depois, com um golo de Diogo Jota.

Já na segunda parte, os reds ficaram reduzidos a dez após a expulsão de Ashley Young e o Wolverhampton carimbou a vitória ao minuto 77, graças a um autogolo de Smallin.

Com este resultado, o Manchester United de Ole Gunnar , que somou a quarta derrota no comando técnico dos reds, perdeu a oportunidade de subir ao terceiro lugar e continua no quinto posto com 61 pontos, a um do Tottenham (quarto) e do Arsenal (terceiro), ambos com menos um jogo, podendo ainda ser ultrapassado pelo Chelsea, que é sexto com 60. Já os "wolves" ocupam o sétimo posto, com 47 pontos.

Veja o golo de Diogo Jota: