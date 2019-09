Wolves conseguem a primeira vitória na Liga à sétima jornada

Hoje às 18:27 Facebook

O Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, venceu pela primeira vez esta época na Liga inglesa, ao bater em casa o Watford, por 2-0, em jogo da sétima jornada.

Os wolves, que terminaram em sétimo na época passada, apenas atrás dos seis candidatos ao título, contavam até agora com quatro empates e duas derrotas.

Tem sido um início difícil para a equipa que mais jogadores portugueses tem na Premier League e que também perdeu com o Sporting de Braga em casa na estreia no grupo K da Liga Europa de futebol.

Este sábado, e já depois do líder Liverpool ter vencido em casa do Sheffield United, os jogos da tarde apresentavam Tottenham e Chelsea a jogarem em casa, onde conseguiram vitórias, e os wolves ainda à procura do primeiro triunfo.

Com Rui Patrício, João Moutinho e Pedro Neto a titulares, Rúben Neves e Rúben Vinagre no banco, e sem Diogo Jota nos convocados, a equipa viu-se a vencer aos 18 minutos, graças a um golo de Doherty, assistido por um cruzamento de Neto.

A tranquilidade veio na segunda parte, num autogolo de Janmaat, a tentar desviar uma bola de cabeça na pequena área, aos 61.

O Tottenham, reduzido a dez por expulsão de Aurier, aos 31 minutos, conseguiu ainda vencer o Southampton, por 2-1, e o Chelsea bateu em casa o Brighton, por 2-0, com golos já na segunda parte, aos 50 e 76.

Com Aston Villa e Bournemouth a empatarem em casa 2-2 com Burnley e West Ham, respetivamente, e o Cristal Palace a receber e vencer o Norwich, por 2-0, o programa de hoje fica concluído com a receção do Everton ao Manchester City.

A equipa de Marco Silva, que conta com André Gomes, vem de duas derrotas, enquanto o campeão City, de Bernardo Silva, procura não se afastar ainda mais do Liverpool, do qual dista oito pontos e tem menos um jogo.