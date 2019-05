Wolves, de Nuno Espírito Santo, garantem lugar na Liga Europa

Hoje às 20:29 Facebook

O Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, assegurou, este sábado, um lugar na Liga Europa da próxima temporada, beneficiando do triunfo do Manchester City sobre o Watford (6-0), na final da Taça de Inglaterra de futebol.

A vitória dos "citizens" abriu uma vaga na classificação final da Premier League, com o sétimo lugar, posto em que terminaram os Wolves, a dar acesso às pré-eliminatórias da Liga Europa.

Logo no seu primeiro ano de regresso ao principal escalão do futebol inglês, o Wolverhampton consegue o acesso às competições europeias, com um plantel em que fazem parte oito jogadores portugueses (Rui Patrício, Ruben Vinagre, Ruben Neves, Pedro Gonçalves, João Moutinho, Ivan Cavaleiro, Hélder Costa e Diogo Jota.