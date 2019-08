Wolves vitoriosos em Turim

Susana Silva Ontem às 22:02 Facebook

Os ingleses do Wolverhampton, treinados por Nuno Espírito Santo, foram a Turim bater o Torino, por 3-2, na primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa. PAOK de Abel Ferreira e AEK Atenas de Miguel Cardoso perderam os respetivos encontros.

Com os portugueses Rui Patrício, Rúben Vinagre, João Moutinho e Diogo Jota no "onze" titular, e Rúben Neves e Pedro Neto no banco de suplentes, os "Wolves" adiantaram no marcador muito perto do intervalo, fruto de um autogolo de Bremer.

Diogo Jota aumentou aos 59 minutos, com Silvestri a reduzir aos 61. Pouco depois, Jimenez fez o terceiro para o emblema britânico, mas os transalpinos não baixaram os braços e, de penálti convertido por Belotti, fixaram a conta em 3-2.

Na deslocação a Bratislava, os gregos do PAOK Salónica, orientados por Abel Ferreira, viram o Slovan chegar ao triunfo (1-0) já em período de compensação (90+4), por Abena.

Por seu lado, o AEK Atenas, treinado por Miguel Cardoso, cedeu, em casa, frente aos turcos do Trabzonspor, por 3-1, um resultado que complica bastante as contas da formação grega.

Os jogos da segunda mão estão agendados para o próximo dia 29.

Eis os resultados da primeira mão do play-off da Liga Europa:

Astana (Caz)-Bate Borisov (Bie), 3-0

Ararat-Armenia (Arm)-Dudelange (Lux), 2-1

Sūduva (Lit)-Ferencvaros (Hun), 0-0

Malmo (Sue)-Bnei Yehuda (Isr), 3-0

Ludogorets (Bul)-Maribor (Esl), 0-0

Feyenoord (hol)-H. Beer-Sheva (Isr), 3-0

Copenhaga (Din)-Riga (Let), 3-1

AEK (Gre)-Trabzonspor (Tur), 1-3

Legia (Pol)-Rangers (Esc), 0-0

AZ Alkmaar (Hol)-Antwerp (Bel), 1-1

Estrasburgo (Fra)-Frankfurt (Ale), 1-0

Gent (Bel)-Rijeka (Cro), 2-1

PSV (Hol)-Apollon (Chi), 3-0

Steaua Bucareste (Rom)-V. Guimarães, 0-0

Linfield (Irl. Norte)-Qarabag (Aze), 3-2

Celtic (Esc)-AIK (Sue), 2-0

Braga-Spartak Moskva (Rus), 1-0

Slovan Bratislava (Esl)-PAOK (Gre), 1-0

Partizan (Ser)-Molde (Nor), 2-1

Espanhol (Esp)-Zorya Luhansk (Ucr), 3-1

Torino (Ita)-Wolverhampton (Ing), 2-3