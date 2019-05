Wrestler morre durante combate em Londres

Hoje às 18:43, atualizado às 18:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Um lutador profissional de wrestling morreu, no sábado, depois de ter colapsado durante um combate em Londres.

Cesar Barron​​​​​​, conhecido como Silver King, foi uma estrela no México, o país onde nasceu, e também ficou célebre ao interpretar a personagem Jack Black no filme "Nacho Libre", de 2015.

O homem de 51 anos estava a atuar em Camden, Londres, quando caiu desamparado no chão. De acordo com órgãos de comunicação social mexicanos, citados pela "BBC", o lutador terá sofrido um problema cardíaco.

Roberto Carrera Maldonado, que estava a assistir à luta, disse que, inicialmente, pensou que a queda fazia parte do espetáculo. "Pensei que fosse encenado", disse à BBC. "Pareceu-me uma coisa normal na luta", referiu.

No entanto, o lutador permaneceu no chão apesar dos esforços dos assistentes para que recuperasse. Inicialmente, o espetáculo sofreu apenas uma paragem, mas, pouco depois, através dos altifalantes instalados no local, os responsáveis pelo evento pediram ao público para abandonar o local.

Nas redes sociais, um dos espetadores publicou um vídeo do lutador pouco antes deste ter morrido.

As ambulâncias chegaram ao local pouco depois das 22 horas, mas a equipa médica já nada conseguiu fazer. Pouco depois das primeiras notícias, surgiram as várias homenagens nas redes sociais.

"A WWE lamenta que a lenda da Luta Livre e antiga estrela do WCW tenha morrido aos 51 anos", pode ler-se numa mensagem publicada na conta oficial do Twitter da WWE.