Xadas chumba nos exames médicos do Mónaco

Bruno Xadas chumbou nos exames médicos, ao ser-lhe "detetada uma reação de stress na base do quinto metatarso do pé direito".

Foi o Braga que confirmou a reviravolta no processo de transferência, revelando que apesar de a lesão "evoluir favoravelmente sem cirurgia", Xadas irá ser "intervencionado" após a ida aos sub-21 e parar cerca de "seis semanas".

Eis o comunicado do Sporting de Braga:

"A SC Braga, SAD informa que manteve negociações com o AS Monaco para a transferência do jogador Xadas.

No decurso dos exames médicos foi detetada uma reação de stress na base do quinto metatarso do pé direito, que poderia evoluir favoravelmente sem cirurgia.

No entanto, e para salvaguardar qualquer questão futura, o jogador será intervencionado após a representação da seleção de sub-21, para a qual foi convocado esta sexta-feira.

À cirurgia segue-se um período de recuperação estimado em seis semanas."