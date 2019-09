Xavi elimina Rui Vitória da Champions da Ásia

Hoje às 18:41 Facebook

O Al Nassr não foi capaz de segurar a vantagem conseguida na primeira mão e foi eliminado no Qatar, nos quartos de final da Liga dos Campeões da Ásia.

Esfumou-se esta segunda-feira o objetivo de Rui Vitória levar o Al Nassr à conquista da Liga dos Campeões da Ásia. O Al Nassr perdeu (3-1) no Qatar e deixou fugir a vantagem de um golo trazida do jogo da primeira mão dos quartos de final.

Depois do 2-1 na Arábia Saudita, a equipa comandada pelo ex-treinador do Benfica perdeu com o Al-Sadd, por 3-1, resultado que vale o apuramento à equipa agora de Xavi Hernández, ex-jogador do Barcelona, que até há pouco tempo foi orientada por Jesualdo Ferreira.

O golo decisivo foi apontado por Baghdad Bounedjah, na transformação de uma grande penalidade, aos 83 minutos.