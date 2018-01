Yohan Tavares arranca empate do Vitória de Setúbal em Chaves

Ontem às 21:34 Facebook

Um golo de Yohan Tavares, no último lance da partida, permitiu esta quarta-feira ao Vitória de Setúbal empatar 2-2 em casa do Desportivo de Chaves, em jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol.

Os flavienses estiveram em vantagem por duas vezes, com um 'bis' de William, aos 10 e 51 minutos, mas os sadinos, que registaram o quinto empate consecutivo na prova, responderam por Edinho, aos 15, de penálti, e Yohan Tavares, aos 90+6.

O empate permite à equipa de Setúbal fechar a jornada no 16.º lugar, com 15 pontos, um posto acima da linha de despromoção, enquanto o Desportivo de Chaves baixa a oitavo, com 27.