YoungNetwork vai processar Luís Bernardo e Pedro Guerra

A YoungNetwork desmentiu esta quarta-feira ser responsável pelo blogue "Miter do Café", afeto ao Sporting, e garantiu processar Luís Bernardo e Pedro Guerra.

O blogue "Mister do Café", que também divulgou documentos relativos ao caso dos emails do Benfica, avisa que vai "processar individualmente Luís Bernardo, Pedro Guerra", do departamento de comunicação dos encarnados, após o Benfica ter anunciado na segunda-feira que iria apresentar uma queixa-crime contra os blogues "Mister do Café" e "Mercado de Benfica Polvo", por alegada violação do segredo de justiça, implicando a YoungNetwok.

Eis o comunicado da YoungNetwork na íntegra:

"A YoungNetwork desmente a acusação veiculada ontem nos meios de comunicação social sobre si própria e sobre João Capitão. Face à calúnia de que fomos alvo, fabricada recentemente pelas pessoas que gerem e trabalham no departamento de comunicação do Benfica, a YoungNetwork decidiu processar individualmente Luís Bernardo, Pedro Guerra e outras figuras menores do departamento, que serão chamadas a provar os factos falsos que produzem. Talvez para elas seja fácil provar factos que não existem.

A YoungNetwork decidiu não processar o blogger Hugo Gil porque embora seja um dos veículos usados para iniciar calúnias, do que conhecemos da pessoa que dá nome ao blog dificilmente conjugaria um sujeito com um predicado quanto mais gerir esse depósito de escárnio e mal dizer. Por essa razão, a YoungNetwork acredita que Hugo Gil seria considerado, em caso de condenação, inimputável.

A YoungNetwork irá pedir em Tribunal uma indemnização cível a Luís Bernardo, Pedro Guerra e outras figuras menores, a ser paga, se possível, em vouchers da Catedral da Cerveja, camisolas do Benfica autografadas pelo plantel e lugares na Tribuna Presidencial (incluindo catering). O produto da indemnização será para distribuir pelos muitos benfiquistas que trabalham e bem no nosso Grupo.

Se o Tribunal der razão à YoungNetwork, mas a indemnização for paga em dinheiro, a YoungNetwork doará a sua totalidade à Fundação Benfica, para mitigar os efeitos das ações praticadas pelo departamento de comunicação do Clube, seguramente à margem de qualquer controlo da Direção.

Enquanto o processo decorrer, a YoungNetwork não quer que nenhum funcionário judicial a informe do andar do mesmo, e muito menos que aceda ao sistema com passwords alheias. Faremos como os casais que não querem saber o sexo do bebé. Apesar da curiosidade, quando nascer, nasceu.

Saudações Desportivas a todos!"