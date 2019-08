Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:34 Facebook

Zé Luís foi considerado o homem do jogo no clássico frente ao Benfica no Estádio da Luz, que os azuis e brancos venceram por 2-0.

Marcou o primeiro golo do jogo com o Benfica e foi considerado o homem do jogo. A felicidade de Zé Luís, atualmente o melhor marcador da Liga, era notória mas o avançado dos azuis e brancos preferiu destacar o coletivo.

"A vitória foi o mais importante. Sou só um representante que vem buscar o prémio de uma equipa batalhadora, que veio lutar. Estou muito feliz pela vitória", começou por dizer.

Os dragões tiveram um início de época atribulado - com uma derrota frente ao Gil Vicente e a eliminação na Liga dos Campeões frente ao Krasnodar -, mas Zé Luís garantiu que a equipa está unida e confessou-se "emocionado" pela entrega dos colegas.

"O F. C. Porto é o F. C. Porto. Todos sabem, é um clube grande, que não se deixa afetar. Levantámo-nos, somos fortes, somos unidos. Até fico emocionado ao ver os meus colegas a correr, a querer ganhar, isso é incrível. Se pudesse partia este prémio para dar a cada um. Foi incrível a atitude que tivemos", acrescentou.

Recorde o golo do avançado frente ao Benfica: