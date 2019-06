Zé Luís com a porta aberta e Bruma afasta-se do Dragão

Arnaldo Martins Hoje às 10:14 Facebook

O avançado Zé Luís está mais próximo do Dragão. O jogador, que é um dos pedidos do treinador Sérgio Conceição, já tem sucessor no Spartak de Moscovo, clube onde jogou nas últimas quatro temporadas.

A formação russa oficializou, sexta-feira, a contratação do argentino Ponce, que pertencia aos quadros da Roma e esteve cedido ao AEK, da Grécia, e acautelou, dessa forma, a saída de Zé Luís.

O atacante cabo-verdiano, que foi orientado por Conceição no Sporting de Braga, em 2014/15, está integrado na pré-época do Spartak de Moscovo e aguarda que os clubes acertem, definitivamente, os detalhes do negócio para viajar para Portugal.