Zé Luís eleito melhor avançado do mês de agosto

Jogador do F.C. Porto é o mais votado pelos treinadores da Liga, à frente de Mehdi (Rio Ave).

O internacional cabo-verdiano Zé Luís, do F. C. Porto, foi eleito o melhor avançado da Liga no mês de agosto.

Na votação promovida pela Liga entre os treinadores do campeonato, Zé Luís recolheu 30,37% dos votos, superando Mehdi (25,19%), do Rio Ave, e de outro atacante do F. C. Porto, Marega (15,56%).

Marchesín e Alex Telles, também do F. C. Porto, já tinham sido eleitos como melhor guarda-redes e defesa, respetivamente. Bruno Fernandes, do Sporting, foi o escolhido para melhor médio.