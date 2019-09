Zé Luís junta-se aos lesionados do F. C. Porto. Quatro em dúvida para Portimão

Arnaldo Martins Hoje às 12:57 Facebook

Treinador revela que Zé Luís também está lesionado, juntando-se a Pepe, Marega e Romário Baró.

A pouco menos de 24 horas para o encontro com o Portimonense, Sérgio Conceição tem quatro dores de cabeça para formar o onze que vai a jogo no Algarve. Além de Pepe, Marega e Romário Baró, que já constavam do boletim clínico e vinham a realizar treino integrado condicionado, o técnico portista adiantou que há mais um jogador nessa situação: Zé Luís.

"Teve um problema, uma entorse, só fez ginásio. Vamos ver esses quatro jogadores amanhã. Vou levá-los ao Algarve, mas só amanhã é que decido a utilização deles. Vamos ter um ciclo de seis jogos em 19 dias e temos de ter algum cuidado com isso", disse Sérgio Conceição, ao final desta manhã.

A comitiva viaja, à tarde, para Portimão, onde amanhã vai procurar manter a sequência de vitórias, depois de ter vencido o Vitória de Setúbal, Benfica e Vitória de Guimarães: "Queremos dar continuidade o que temos feito. Sabemos do potencial do Portimonense, mas estamos preparados".

Sérgio Conceição comentou ainda o recente período em que esteve privado de alguns internacionais, devido aos compromissos das seleções: "É bom ter os jogadores nas seleções, pois significa que têm qualidade, mas, por outro lado, há o cansaço das viagens. Fizeram muitos quilómetros em viagens e isso causa alguma interferência, mas faz parte do nosso trabalho".