Zenit castigado com um jogo europeu à porta fechada

A UEFA castigou, esta segunda-feira, o Zenit São Petersburgo, da Rússia, com um jogo europeu à porta fechada, em nova sanção por racismo ao país que vai receber o Mundial2018 a partir de 14 de junho.

Num dos principais estádios do Mundial, os adeptos do Zenit tiveram um comportamento incorreto para com um atleta do Leipzig que se encontrava lesionado em desafio da Liga Europa, em março.

Além do jogo à porta fechada, o clube vai ter de pagar 50 mil euros por comportamento racista.

Recentemente, a FIFA multou a federação russa por gritos racistas dos seus adeptos no jogo particular de seleções com a França, também em São Petersburgo, em março, condenando-a a pagar 25.000 euros.

No desafio que os gauleses venceram por 3-1, foram ouvidas manifestações a imitar macacos sempre que Ousmane Dembélé estava com a bola.Um estudo publicado pelas entidades Fare Network e Sova Center, parceiras da FIFA e da UEFA, indicam que, ainda que a discriminação de uma forma geral tenha dado sinais de queda, os casos de racismo aumentaram em 2018 no futebol russo.

No total, 19 incidentes foram identificados na temporada 2017/2018, quando na anterior tinham sido registados apenas dois, contra dez em 2015/16.

Estas entidades lamentaram o facto de a Rússia ter "perdido a oportunidade" de mudar a cultura do futebol no país, onde são regulares manifestações de xenofobia que sempre preocuparam a FIFA, enquanto os dirigentes soviéticos entendem que a sua realidade é idêntica à de outras nações europeias.