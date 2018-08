Zenit consegue reviravolta épica

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:56 Facebook

O Zenit protagonizou, esta quinta-feira, um jogo épico: a equipa russa, que tinha perdido 4-0 na primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa frente ao Din. Minsk, venceu 8-1 num jogo que foi a prolongamento.

A equipa russa, que ficou com menos um jogador em campo a cerca de 30 minutos do fim, quando ainda faltavam dois golos para empatar a eliminatória, não só conseguiu anular a desvantagem de quatro golos no tempo regulamentar, como ainda marcou quatro golos no prolongamento.

A equipa de Luís Neto conseguiu levar o jogo para prolongamento graças aos golos de Leandro Paredes (22) e Noboa (66) e um bis de Dzyuba, quando a equipa já estava reduzida a 10 unidades.

O Din. Minsk ainda teve esperança na passagem, ao marcar um golo aos 99 minutos, mas Sebastian Driussi (109), Dzyuba, (115) e um bis de Robert Mak fizeram o 8-1 e carimbaram a passagem do Zenitao play-off da fase de grupos da Liga Europa.