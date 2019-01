Zenit de olho em Acuña e Sílvio de regresso

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:36 Facebook

Num dia em que Bruno Lage foi anunciado como novo treinador do Benfica, os russos garantem que o Zenit negoceia ACuña com o Sporting e que Sílvio está de regresso ao futebol português.

Benfica: Os encarnados oficializaram Bruno Lage como novo treinador da equipa principal.

Sporting: A imprensa russa dá conta do interesse do Zenit em Acuña. O jogador, que já leva mais de 70 jogos de leão ao peito, foi contratado ao Racing, da Argentina, por 9,6 milhões de euros.

CSKA: Tiago Rodrigues, que está na primeira aventura no estrangeiro, renovou por mais três anos com o CSKA. O médio já passou por V. Guimarães, F. C. Porto, Nacional e Marítimo.

Borussia Dortmund: O central argentino Leonardo Balerdi, ex-Boca Juniors, assinou um contrato de "vários anos" com o clube alemão, esta segunda-feira. O Borussia não deu detalhes sobre os valores envolvidos na transferência.

Vitória de Setúbal: Depois deRio Ave, Braga, Benfica, Atlético de Madrid e Wolverhampton, Sílvio está de regresso à liga portuguesa. O lateral-direito assinou um contrato válido por uma época e meia.