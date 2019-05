Zequinha suspenso após acusar Veríssimo de prejudicar o V. Setúbal por causa do Tondela

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:48, atualizado às 19:55 Facebook

Zequinha, um dos três jogadores do Vitória de Setúbal expulsos esta segunda-feira frente ao Boavista, foi suspenso dois jogos pelo Conselho de Disciplina após críticas a Fábio Veríssimo.

Depois de instaurar um processo disciplinar à SAD do Vitória de Setúbal bem como ao presidente Vítor Hugo Valente, que acusou Fábio Veríssimo, árbitro do encontro com o Boavista, de ser um "carteiro que fez uma encomenda", o Conselho de Disciplina suspendeu Zequinha dois jogos por críticas dirigidas também ao juiz da AF Leiria.

De acordo com o relatório do árbitro,"o jogador dirigiu-se à equipa de arbitragem e proferiu as seguintes expressões: "Vieste com tudo para nos f... Tudo por causa do Tondela!", clube que, juntamente com o Chaves e o Nacional, luta para evitar a despromoção à LigaPro.

Recorde-se que, esta segunda-feira, o Boavista venceu (3-0) o Bonfim o Vitória de Setúbal, assegurando a permanência na Liga. O encontro ficou marcado por três expulsões em seis minutos na equipa dos sadinos. Ao contrário de Zequinha, Semedo e Cádiz foram sancionados com apenas um jogo de castigo e falham a deslocação a Chaves na próxima jornada.