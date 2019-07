Zidane deixa estágio do Real Madrid devido à morte do irmão

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:53 Facebook

Zinedine Zidane está de luto. O irmão do treinador do Real Madrid, Farid Zidane, morreu este sábado vítima de cancro.

Zidane deixou o estágio do Real Madrid em Montreal para regressar a Espanha esta sexta-feira e o clube madrileno anunciou este sábado o motivo. O irmão Farid Zidane, de 54 anos, faleceu vítima de cancro.

"Todos os membros da primeira equipa do Real Madrid fizeram um minuto de silêncio antes do treino em Montreal pelo falecimento de Farid Zidane, irmão do nosso treinador Zinedine Zidane", disseram os merengues em comunicado.

Depois de saber da situação complicada do treinador, o plantel do Real Madrid, que tem sido orientado pelo adjunto David Bettoni, fez um minuto de silêncio antes do treino deste sábado.