Zidane e o reforço Militão: "É muito bom"

Hoje às 15:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O novo treinador do Real Madrid reagiu, esta sexta-feira, à anunciada contratação de Éder Militão. Os merengues pagam 50 milhões de euros ao F. C. Porto pelo central brasileiro e o técnico francês destacou o brilhante futuro que o atleta tem pela frente.

"Já assinou pelo clube, creio que é um jogador muito bom, com futuro. É jovem, isso é importante, e joga em duas posições. A preferida é a de central, vamos ver. Mas isso é só para o próximo ano", afirmou Zinedine Zidane, quando questionado sobre a contratação de Militão.

O francês fazia a antevisão do duelo com o Celta de Vigo, que marca o regresso ao banco de suplentes do Real Madrid, mas também abordou a próxima época e, sobretudo, o mercado, numa altura em que Mbappé também é apontado ao gigante espanhol.

"Se gostava de treinar Mbappé? Gostava de treinar todos os bons jogadores, ficaria encantado. Se pode vir? Não é o momento para falarmos disso. Não estou aqui para fazer uma lista [de reforços], mas sim para terminarmos bem a temporada, todos juntos", afirmou "Zizou".