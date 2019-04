Zidane: "Estou cansado de dizer, não se pode substituir Cristiano Ronaldo"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:19 Facebook

Zinedine Zidane fez este domingo a antevisão ao encontro com o Leganés e voltou a deixar elogios a Cristiano Ronaldo, que esta época trocou o clube merengue pela Juventus.

O Real Madrid defronta, esta segunda-feira, o Leganés para a liga espanhola e, na conferência de antevisão ao encontro, Zidane, treinador dos Merengues, reforçou que a equipa vai dar o máximo para conseguir, pelo menos, o segundo lugar - está a cinco pontos do Atlético de Madrid - e abordou o mercado de transferências.

"Não vamos ganhar nada mas vamos tentar fazer o que resta bem para a acabar a época o mais acima possível na classificação, à frente do Atlético Madrid. É esse o objetivo", começou por dizer, abordando as notícias que dão conta de uma eventual saída de Isco no final da época.

"O Real Madrid tem muitos jogadores que podem dar dinheiro. São todos muito bons e há equipas interessadas. Tanto no Isco, como noutros. Não vou falar mais", disse o francês.

Na mesma conferência, o treinador voltou a falar de Cristiano Ronaldo, que esta época trocou o Real Madrid pela Juventus após nove anos na liga espanhola. Zidane considerou o português "insubstituível" e disse estar "cansado" de dizer a mesma coisa.

"Podes fazer o que quiseres, mas não podes substituir o Cristiano Ronaldo. Foi embora, podem vir outros, mas não vão fazer o que fez o Cristiano. Disso estou convencido. Agora é a outra etapa, é assim a vida. Fez grandes coisas com esta camisola e estivemos encantados com ele. Estou cansado de dizer o mesmo", rematou Zidane.

O Leganés recebe, esta segunda-feira, o Real Madrid a contar para a 32.ª jornada da liga espanhola. O encontro está marcado para as 20 horas.