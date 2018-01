Zidane explica o que levou Cristiano Ronaldo a pedir telemóvel após lesão

Hoje às 16:27, atualizado às 16:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi um dos momentos do jogo entre o Deportivo da Corunha e o Real Madrid. Depois de marcar o segundo golo, Cristiano Ronaldo ficou com o rosto coberto de sangue e pediu um telemóvel para ver a marca do toque que sofreu.

Como acontece com quase tudo o que faz, as imagens do momento em que Cristiano Ronaldo pega num smartphone para ver a marca da lesão correram mundo. Zidane aproveitou a conferência de imprensa de antevisão ao jogo contra o Leganés, para a Taça do Rei, para explicar o que aconteceu.

"Ele só queria ver se podia continuar a jogar. Queria ver a dimensão do corte porque queria continuar em campo a todo o custo", explicou. O treinador foi mais além e elogiou o capitão da seleção portuguesa pela vontade em ajudar a equipa: " Não inventou nada. Foi cosido e hoje está de volta. Se está a treinar connosco com o olho assim é porque é importante, para ele, estar no campo".

Ronaldo regressou aos treinos ainda com a cara marcada