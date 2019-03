Zidane quer Kylian Mbappé e a operação já tem preço: 280 milhões de euros

Nuno Barbosa Hoje às 14:36 Facebook

O Real Madrid já anunciou a contratação de Éder Militão ao F. C. Porto por 50 milhões de euros. No entanto, o clube vai continuar a investir em larga escala na construção do próximo plantel

O Real Madrid já deu a presente temporada por perdida. As atenções do clube de Florentino Pérez já estão postas em 2019/20 e o clube promete continuar a investir forte na contratação de jogadores.

Segundo informa a revista "France Football", o treinador Zinedine Zidane elegeu Kylian Mbappé como reforço prioritário para o Real Madrid. De acordo com a mesma fonte, a operação que visa contratar o avançado ao Paris Saint-Germain arrancará nas próximas semanas e o valor da primeira abordagem até já está definido. São 280 milhões de euros, que transformarão Mbappé na contratação mais cara do futebol mundial.

Refere ainda a "France Football" que, aquando da contratação de Zidane, o presidente Florentino Pérez prometeu ao treinador que disponibilizaria 500 milhões de euros para contratações, sendo que 400 milhões já estavam assegurados e os restantes 100 milhões chegariam da venda de Gareth Bale a um clube da Premier League.