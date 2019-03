Zidane regressa ao comando técnico do Real Madrid

Hoje às 14:43 Facebook

Zinedine Zidane é o treinador escolhido pelo Real Madrid para assumir o comando técnico do clube.

Segundo o jornal desportivo "A Marca", próximo do Real Madrid, o presidente Florentino Peres está a tratar da desvinculação com o atual técnico, Solari, e deverá anunciar ainda esta segunda-feira o regresso de Zidane ao banco dos madrilenos.

Zidane regressa a Madrid cerca de nove meses depois de ter saído. Foi substituído por Julen Lopetegui, que trocou a seleção de Espanha por uns poucos meses de insucesso com os "merengues". Seguiu-se o interino Solari, que começou bem e passou a definitivo. Os resultados pioraram e com a eliminação da Liga dos Campeões Florentino Peres traçou o fim do ex-jogador do clube no banco.

Zidane deixou o Real Madrid, poucos dias depois de ter levado os "merengues" ao terceiro título consecutivo na Liga dos Campeões de futebol, ao vencer o Liverpool (3-1), em maio de 2018.

Zidane chegou ao Real Madrid em janeiro de 2016, na sua primeira experiência numa equipa principal, para substituir o espanhol Rafa Benítez, e foi o primeiro técnico a conquistar de forma consecutiva três "Champions".

Pelo Real Madrid conquistou ainda dois mundiais de clubes, duas supertaças europeias, uma Liga espanhola e uma supertaça de Espanha.