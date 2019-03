Zivkovic e Jota titulares no Benfica frente ao Dínamo Zagreb

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:43 Facebook

O Benfica defronta, esta quinta-feira, o Dínamo Zabgreb a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. João Félix ficou de fora. Yuri Ribeiro, Fejsa, Zivkovic e Jota são as novidades no onze encarnado.

Para este encontro, Bruno Lage não conta com os lesionados Ebuehi, Conti, Jardel, Salvio e Seferovic. Do lado da equipa croata, são quatro as baixas: Adeni e Hajrovic, por lesão, e Sunjic e Leovac, por castigo.

Onze do Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Yuri Ribeiro; Fejsa, Gabriel, Pizzi e Zivkovic; Rafa e Jota

Onze do Dínamo Zagreb: ​​​​​​ Livakovic; Stojanovic, Théophile Catherine, Dilaver, Rrahmani; Gojak, Moro e Olmo; Kadzior, Petkovic e Orsic

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas e a arbitragem estará a cargo do alemão Deniz Aytekin. Os encarnados estão em desvantagem, após a derrota por 1-0 na Croácia.