Zivkovic titular frente ao Rio Ave

O Benfica recebe, este sábado, o Rio Ave em jogo a contar para a 21.ª jornada da I Liga. João Carvalho saiu do onze encarnado para dar o lugar a Zivkovic.

Para o jogo deste sábado, Krovinovic, lesionado, é a única baixa da equipa encarnada. Do lado do Rio Ave, Lionn, Nadcjack (lesionados), Pelé (castigado) e Yuri Ribeiro (cedido pelo Benfica), não vão a jogo.

No histórico de confrontos no Estádio da Luz, águias e vila-condenses defrontaram-se em 24 ocasiões. O Rio Ave nunca conseguiu vencer no reduto encarnado, conseguindo apenas quatro empates.

Onze do Benfica: Bruno Varela, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Zivkovic, Pizzi, Salvio, Cervi e Jonas.

Onze do Rio Ave: Cássio, Nélson Monte, Marcelo, Marcão, Bruno Teles, Tarantini, Leandrinho, Barreto, Geraldes, João Novais e Guedes.

O pontapé de saída está marcado para as 18.15 horas. A arbitragem estará a cargo de Manuel Oliveira (Porto). Vítor Ferreira (Braga) será o videoárbitro.