Internacionais integram pré-temporada do Boavista pela primeira vez

Reggie Cannon, Yanis Hamache, Ilija Vukotic, Gaius Makouta e Kenji Gorré, que entraram de férias mais tarde, devido à presença nos jogos das respetivas seleções, integraram os treinos do Boavista pela primeira vez, em 2022/23

O quinteto treinou pela primeira vez sob orientação de Petit na presente temporada, numa sessão matinal decorrida no complexo contíguo ao Estádio do Bessa, no Porto, dois dias depois da vitória sobre a equipa de sub-19 dos axafrezados (3-0), no primeiro jogo de preparação.

Ausentes permanecem o defesa central nigeriano Chidozie, autorizado a apresentar-se mais tarde, e o ala direito brasileiro Nathan, que testou positivo para a covid-19 antes da viagem para Portugal.

O Boavista regressa amanhã ao trabalho, a partir das 9.30 horas, no complexo contíguo ao Estádio do Bessa, num apronto que vai ser antecedido por declarações de um jogador ainda a designar e estará aberto à comunicação social durante os primeiros 15 minutos.

O Boavista, que terminou a temporada passada no 12.º lugar, tem a estreia oficial em 2022/23 prevista para o fim de semana de 6 e 7 de agosto, com uma visita ao Estádio Municipal de Portimão, onde defrontam o Portimonense, na ronda inaugural do campeonato.