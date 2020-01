Futebolista internacional do Leipzig investigado por acusação de violação

Hoje às 15:10 Facebook

O futebolista Stefan Ilsanker, do Leipzig, está a ser investigado pela justiça austríaca, devido a uma acusação de violação, informou um porta-voz da Procuradoria austríaca, esta quinta-feira.

"O gabinete do procurador entregou o inquérito à polícia criminal", indicou o porta-voz Christoph Rother, em declarações à agência alemã SID.

De acordo com o jornal Salzburger Nachrichten, uma mulher, de 26 anos, apresentou a queixa contra Ilsanker, acusando o futebolista, de 30 anos, de a violar num apartamento localizado em Salzburgo.

O advogado do médio, que esta época fez apenas seis jogos pelo Leipzig, já refutou as acusações, afirmando que existem "inconsistências significativas" no depoimento da queixosa.