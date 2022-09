Internacional luso Ivo Casas renova e cumpre nona época no Benfica

JN/Agências Hoje às 12:32 Facebook

O líbero internacional português Ivo Casas renovou contrato com o Benfica, com o jogador a entrar na nona época ao serviço do voleibol dos encarnados, informou, esta terça-feira, o clube lisboeta.

"Ivo Casas continua de águia ao peito. A caminho da nona temporada nas águias, o líbero da equipa de voleibol do Benfica afirma sentir-se querido e desejado no clube", indicou o clube na página oficial na Internet.

O jogador, de 29 anos, chegou à Luz em 2014/15, após representar o Castelo da Maia e o Leixões, e pelos encarnados conta com vários títulos de campeão nacional, Taças de Portugal e Supertaças, conquistando tudo o que era possível a nível nacional.

"Cada ano fica mais difícil. Difícil não é chegar ao topo da montanha, mas manter-nos lá e continuar a conquistar títulos. Somos cada vez mais o alvo a abater, os rivais reforçam-se nesse sentido e todos os anos implica mais trabalho para tentar alcançar os objetivos aos quais nos propusemos", disse o voleibolista.

A renovação de Ivo Casas surge um dia depois de o Benfica também ter comunicado a renovação com o zona 4 brasileiro Rapha.

O Benfica, treinado pelo brasileiro Marcel Matz, é tricampeão em título e vencedor da Taça de Portugal, tendo já agendada a discussão da Supertaça de 2022 no início de outubro, diante da Fonte Bastardo, finalista vencida da Taça.