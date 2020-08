Internacional Mónica Mendes reforça Sporting

Ontem às 22:21 Facebook

A defesa internacional portuguesa Mónica Mendes vai reforçar a equipa de futebol feminino do Sporting na temporada 2020/21, após ter representado os italianos do AC Milan.

"Estive nove anos no estrangeiro e a vida levou-me a tomar esta decisão agora. Nunca fechei as portas a Portugal e sempre disse que estavam abertas para o meu regresso. Quis o destino também que fosse para o clube pelo qual tenho muita estima e um carinho muito grande desde que sou pequena devido à minha família", disse ao canal televisivo do clube a internacional lusa, de 27 anos.

De saída da equipa orientada por Susana Cova está a também defesa Mariana Azevedo, que confirmou o fim da ligação aos leões "por motivos de força maior".