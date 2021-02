Internacional português Diogo Jota volta aos treinos do Liverpool

JN/Agências Hoje às 18:17 Facebook

O avançado internacional português Diogo Jota regressou esta quarta-feira aos treinos do Liverpool, após recuperar de uma lesão sofrida num joelho, em dezembro passado, informou o campeão inglês de futebol.

Os reds, que na presente época estão a 19 pontos do líder isolado Manchester City, assinalaram, no seu sítio oficial na Internet, a presença nos treinos de Jota, que poderá mesmo ser chamado pelo técnico Jürgen Klopp para o confronto de domingo, frente ao lanterna-vermelha Sheffield United, da 24.ª jornada da Premier League.

Sem jogar desde o dia 9 de dezembro, altura em que se lesionou diante dos dinamarqueses do Midtjylland, para a Liga dos Campeões, o avançado, de 24 anos, vinha a afirmar-se no onze dos reds na sua época de estreia, na qual leva nove golos em 17 jogos.

Com 40 pontos em 25 encontros, o Liverpool divide o sexto posto com o rival Everton, somando quatro derrotas consecutivas para o campeonato, sendo que, pelo meio, venceu os alemães do Leipzig (2-0), na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Apesar do regresso de Jota, Jürgen Klopp continua privado de jogadores importantes como Virgil Van Dijk, Joe Gómez, Joel Matip, Fabinho, James Milner e Jordan Henderson.