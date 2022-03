Internacional português Raphael Guerreiro testa positivo à covid-19

JN/Agências Hoje às 14:32 Facebook

O Borussia Dortmund informou, esta terça-feira, que o internacional português Raphael Guerreiro testou positivo à covid-19.

"Guerreiro e Hummels ausentes dos treinos. O defesa Raphael Guerreiro testou positivo ao coronavirus. O resultado do teste de Mats Hummels, que já estava em confinamento tal como Guerreiro, devido a sintomas gripais, ainda está pendente", lê-se no sítio oficial na Internet do Dortmund.

O emblema germânico "deseja a Guerreiro a continuação da ausência de sintomas e uma rápida recuperação".

A covid-19 provocou cerca de seis milhões de mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença é provocada pelo coronavírus detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro de 2021, na África do Sul.