Hoje às 21:39 Facebook

Twitter

Partilhar

No Estádio do Fontelo, com as bancadas muito bem preenchidas, o Ac. Viseu-F. C. Porto ainda não teve qualquer golo.

O F. C. Porto tem tido mais posse de bola, também fez mais remates, mas tem faltado pontaria, conforme se percebeu logo na primeira oportunidade da partida, com Marega, bem servido por Vítor Ferreira, a chutar ao lado.