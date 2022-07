Intervenção policial no estádio D. Afonso Henriques motiva reunião com o Governo

JN Hoje às 20:25 Facebook

Num comunicado publicado no seu sítio oficial, os órgãos sociais do Vitória de Guimarães "repudiam os acontecimentos ocorridos na passada quinta-feira, na bancada Neno do Estádio D. Afonso Henriques, que, uma vez mais, mancham a imagem e o prestígio do futebol português".

Durante o jogo entre os vimaranenses e os húngaros do Pukás Akadémia, a contar para para a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência da Europa, a PSP deteve um adepto por "resistência e coação à autoridade", na sequência de desacatos nas bancadas.

De acordo com aquela força policial, quando os minhotos anotaram o segundo golo diante dos húngaros, "foi detetado o arremesso de um tubo de uma bandeira para o interior do recinto desportivo", um comportamento que levou os polícias presentes a dirigirem-se ao local onde estava o adepto responsável.

"Durante o intervalo do jogo, a PSP, através dos polícias em serviço no recinto desportivo, dirigiu-se ao local onde o adepto responsável pelo arremesso se encontrava com o objectivo de o identificar, tendo este, assim como outros adeptos, oferecido resistência à PSP, reagindo violentamente, agredindo e coagindo os polícias. Tal viria a culminar numa intervenção policial com vista à reposição da ordem", explicou a PSP.

Os responsáveis vimaranenses falam numa "intervenção policial completamente desproporcionada", que "acarreta uma gravidade intolerável, tendo como expoente máximo o apontar de uma "shotgun" aos adeptos vitorianos presentes naquela bancada".

Pedindo "uma mudança de postura e de atuação por parte das forças policiais nestes momentos de tensão", os dirigentes vimaranenses lembram que o clube "tem tomado medidas de modo a minimizar a possibilidade de ocorrências deste tipo de situações, para que as mesmas não se voltem a repetir".

Para que tal seja possível, "é necessária a adoção de medidas que protejam a integridade de todos".

Tendo isso em mente, "em articulação com a Câmara Municipal de Guimarães, o Vitória Sport Clube vai solicitar uma reunião urgente com o Ministério da Administração Interna, com o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto e com o Comando Local da PSP".

"Estão ainda a ser desenvolvidos contactos com a Câmara Municipal no sentido de criar maiores condições de segurança no Estádio D. Afonso Henriques e respetiva zona envolvente", acrescentaram os órgãos sociais do emblema vitoriano, que assinam a nota.