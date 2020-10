Nuno Barbosa Hoje às 21:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Cruzamento de Nakajima e golo de Evanilson. O F. C. Porto adiantou-se sobre o Gil Vicente a cinco minutos do final da primeira parte e o marcador não mais mexeu.

O golo foi construído por duas das surpresas preparadas por Sérgio Conceição para esta partida da quinta jornada da Liga. Na festa do remate certeiro, Evanilson, que enviou duas bolas à trave, engraxou a bota de Nakajima.

No segundo tempo os dragões também falharam uma grande penalidade, por Uribe, que passou a ser primeira opção nesse tipo de lances após a saída de Alex Telles para o Manchester United.

Neste duelo com o Gil Vicente, os azuis e brancos jogaram com menos um desde o minuto 74, altura em que Zaidu viu o segundo amarelo e foi expulso.

O nigeriano, de resto, saiu de campo em grandes dificuldades físicas e pode estar em dúvida para terça-feira, frente ao Olympiacos, no jogo da segunda jornada do grupo C da Liga dos Campeões.

Certo é que, depois de três jogos sem vencer (derrotas com Marítimo e Manchester City e empate com o Sporting) o F. C. Porto regressou às vitórias. Para o Gil Vicente esta foi a primeira derrota na presente edição do campeonato.

Veja o golo e outros momentos marcantes do jogo: