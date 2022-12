Inundação no estádio do Celta de Vigo deixa jogo com o Sevilha em risco

JN Hoje às 15:01 Facebook

As fortes chuvas que se abateram, na última noite, sobre a cidade de Vigo, na Galiza, deixaram várias zonas do Estádio Balaídos inundadas. Jogo com o Sevilha, na sexta-feira, está em risco.

De acordo com o jornal "La Voz de Galicia", esta foi a segunda inundação nos Balaídos em apenas quatro dias, com os responsáveis pelo clube a fazerem os possíveis para que o estádio esteja em condições para o jogo com o Sevilha, na próxima sexta-feira, que marca o regresso da Liga espanhola após a paragem para se disputar a fase final do Mundial de futebol, no Catar.

Uma das zonas mais afetados é a dos balneários, com a água a danificar o mobiliário ali instalado. Também a sala de imprensa, a zona mista e até a enfermaria foram afetadas pela inundação. Nem a loja do clube escapou à intempérie, com vários produtos oficiais a ficarem danificados.

Os estragos ascendem a 2 milhões de euros, aponta o "La Voz de Galicia", que adverte para algumas áreas sensíveis para a organização dos jogos que ficaram inoperacionais. Foram os casos do sistema de vigilância, da rede wi-fi e das caldeiras, entre outros.

Por outro lado, o relvado não ficou afetado com o temporal, uma boa notícia para Carlos Carvalhal, técnico português que orienta os galegos.

Em Vigo, trabalha-se a todo o gás para que o jogo com o Sevilha se possa realizar, na próxima sexta-feira, nos Balaídos. Os próximos dias ditarão se tal será possível.