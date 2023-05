Invasão das bermas à boleia dos automóveis no Rali de Portugal

Milhares de pessoas no arranque da competição, em Góis, Arganil, Lousã, Mortágua e Figueira da Foz

O feriado municipal de Aveiro levou Jorge Amador e a família até Góis e à Lousã para assistir ao primeiro dia de provas do Rali de Portugal. A família de Jorge foi uma de muitas que estiveram nas já tradicionais classificativas do Centro do país e que levou milhares de pessoas a Góis, Arganil, Lousã, Mortágua e Figueira da Foz.

"Já não vinha ao Rali desde o tempo do Carlos Sainz e do Colin McRae. Antes ia muito, lembro-me da Michelle Mouton e do Markku Allen", conta, ao JN, Jorge Amador, confessando que deixou de ir depois de vários acidentes em provas, um dos quais em Sintra. Aproveitando o feriado municipal da sua Aveiro natal, foi à Lousã com a mulher, a tia Amarilis, a filha Marta, a sobrinha Raquel, e com mais dois fãs, João Senos e Guilherme Antunes. "Dividimos a passagem entre a Lousã e Góis. No ano passado estivemos aqui nas férias e este ano decidimos passar para ver os carros", conta Jorge Amador.