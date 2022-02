Invasão de campo antecipa fim de jogo de futebol feminino

Rui Almeida Santos Hoje às 22:02 Facebook

Fiães, que abandonou o encontro aos 88 minutos, acusa adeptos da Ovarense de agressões. Clube de Ovar desmente e aponta ao relatório da árbitra.

Terminou em grande alvoroço o Ovarense-Fiães, da fase de manutenção da 2.ª Divisão Nacional. Aos 88 minutos, adeptos envergando cachecóis da equipa de Ovar invadiram o terreno de jogo, obrigando a árbitra Ana Araújo a interromper a partida, por não estarem reunidas as condições de segurança necessárias. O resultado era de 1-0, favorável às vareiras.

Segundo o relatório da árbitra, a que o JN teve acesso, após conversa com delegados dos clubes e responsáveis pela segurança, ficou decidido que o jogo seria retomado após a chegada das forças policiais ao Estádio Marques da Silva. Porém, minutos depois, o delegado do Fiães comunicou que as suas jogadoras iriam abandonar o terreno por estarem psicologicamente abaladas com a situação, o que levou a juíza a dar por findo o jogo.