Invasão encarnada em Paris para voltar a travar PSG

Águias podem carimbar qualificação se derrotarem o PSG e se a Juventus perder com o Maccabi. Cerca de 45 mil adeptos solicitaram bilhete nas casas do clube na Europa e na América.

O excelente arranque de temporada das águias aguçou o interesse dos adeptos em assistir ao vivo à partida desta terça-feira (20 horas, Eleven Sports 1) entre o PSG e o Benfica, que pode aproximar a equipa portuguesa, em caso de resultado positivo, da qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Ao que o JN apurou, cerca de 45 mil adeptos encarnados requisitaram, no universo das casas do clube, espalhadas pela Europa e pela América do Norte, bilhetes para o Parque dos Príncipes, em Paris, que apenas tem capacidade para acolher três mil simpatizantes portugueses.

A corrida aos ingressos adquiriu ainda maior dimensão após o empate (1-1) na Luz, na última quarta-feira, depois dos adeptos perceberem que o Benfica mostrou argumentos para parar um adversário cujo orçamento é de 600 milhões de euros.