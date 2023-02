Invasão portuguesa dá alento às águias na Bélgica

Luís Antunes, em Bruges Hoje às 09:04 Facebook

Benfica defronta Brugge, na primeira mão dos oitavos na Champions, e conta com pelo menos três mil adeptos nas bancadas. Ingressos no mercado negro chegam aos 175 euros.

Acompanhado de uma enorme falange de apoio, o Benfica defronta hoje, na Bélgica, o Brugge, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e a meta é dar um passo gigante para repetir, pelo segundo ano consecutivo, a presença nos quartos de final. Com apenas uma derrota em jogos oficiais nesta temporada, os encarnados estão otimistas em garantir um resultado positivo e apoio não vai faltar: apesar do clube português apenas ter recebido 1700 bilhetes, são esperados, pelo menos, três mil portugueses nas bancadas do Estádio Jan Breydel (lotação com 29 mil lugares).

A corrida aos ingressos foi concorrida e teve episódios caricatos pois milhares de adeptos das águias tentaram tornar-se sócios do emblema belga com o único objetivo, claro está, de marcar presença no recinto. Percebendo a anomalia da elevada procura, a Direção do Brugge tornou-se criteriosa na entrada de novos sócios e devolveu o dinheiro aos portugueses que, entretanto, através da associação ao clube, já tinham comprado bilhete. Para esse efeito, verificou o IP dos computadores dos compradores e os que eram oriundos de Portugal acabaram recusados. Só que há muitos portugueses a viver na Bélgica e nos países vizinhos, tendo muitos desses conquistado o direito ao ingresso.