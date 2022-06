Investidor do Santa Clara nega ter vendido ações da SAD

JN Hoje às 14:52 Facebook

Glen Lou, diretor administrativo da Azul Internacional, negou esta quinta-feira ter vendido qualquer ação da SAD do Santa Clara, do qual é detentor de 48,6% do capital social.

"Nos dois últimos dias, tem sido citado na imprensa que a nossa companhia vendeu as nossas ações ao 2020 Group. Até ao dia de hoje, mantemo-nos como investidores passivos com total posse das nossas ações na Santa Clara SAD. Não assinamos qualquer acordo com o 2020 Group", pode ler-se no comunicado partilhado pelo responsável da Azul Internacional, empresa de Singapura.

Fica assim negado qualquer negócio com a empresa representada pelo antigo guarda-redes brasileiro Artur Moraes, que jogou no Braga, Benfica e Aves.