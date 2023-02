Investidor gera dúvidas nos sócios do V. Guimarães

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 21:29 Facebook

Os associados vão decidir na assembleia-geral de 3 de março se o pré-acordo definido com a V Sports, do egípcio Nassef Sawiris e que detém o Aston Villa, será formalizado. Apesar de já ter sido estabelecido que o V. Guimarães continua como acionista maioritário da SAD - o investidor apenas garante 46% dos capital social -, os sócios ainda aguardam por esclarecimentos adicionais e, por isso, têm dúvidas sobre o plano de negócio e quais serão as contrapartidas que o clube minhoto irá receber, de acordo com declarações recolhidas pelo JN junto de três associados.

Nesse sentido, a SAD pondera realizar sessões de esclarecimento para que os sócios sejam esclarecidos antes da assembleia-geral que servirá para ratificar, ou não, a possibilidade de entrar um investidor externo. Das informações já prestadas, o negócio rende de 5,5 milhões de euros imediatos, correspondentes a 46% do capital social, o que permite ao clube manter-se como acionista maioritário. Em termos de retribuição das ações, apenas 3,16% do capital social está disperso por pequenos acionistas.

Segundo a revista Forbes,, Nassef Sawiris é o 326º homem mais rico do Mundo, com uma fortuna avaliada em 7,3 biliões de euros. Além de ser proprietário do Aston Villa, clube da Premier League, detém 5% da empresa Madison Square Garden Sports, proprietária das equipas New York Knicks (NBA) e NHL Rangers (hóquei em gelo).