Investidores cataris entram na corrida pela compra do Manchester United

Lista de pretendentes à compra do Manchester United contempla ainda Jim Ratcliffe e investidores da Arábia Saudita e dos Estados Unidos da América. A família Glazer pede seis mil milhões de euros pelo clube.

De acordo com a estação britânica "Sky Sports", investidores com ligações à família real catari estão interessados em adquirir o Manchester United, clube inglês que foi colocado à venda pela família Glazer, que o comprou em 2005 por 790 milhões de libras.

A proposta deverá ser formalizada esta sexta-feira, dentro do prazo definido pelos atuais donos dos "red devils" para ouvir potenciais pretendentes, num processo que já atraiu o interesse de Jim Ratcliffe, dono do grupo INEOS, e de investidores norte-americanos e sauditas.

O projeto catari visa não só melhorar a equipa, com a contratação de jogadores, como também proporcionar melhores condições de trabalho. Investir no centro de treinos do clube, em Carrington, está nos planos de investimentos a realizar.

A proposta de aquisição do Manchester United terá o aval do emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, que é adepto do clube inglês.

O valor base tido como digno de conversa pela família Glazer cifra-se nos 5 mil milhões de libras, qualquer coisa como 6 mil milhões de euros.