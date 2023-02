Investidores do Catar devem fazer proposta pelo Manchester United

Um grupo de investidores do Catar deverá fazer uma proposta na sexta-feira para comprar o Manchester United, que está à venda desde novembro.

A família Glazer, detentora do Manchester United, está à procura de vender o clube ou de novos investidores desde novembro. As propostas devem chegar até esta sexta-feira, data limite, e agora há um novo grupo na corrida.

De acordo com a Sky Sports, um grupo de investidores ligado à família real do Catar deverá apresentar uma proposta para comprar o Manchester United. A mesma fonte adianta que este grupo não tem relação com o Qatar Sports Investments (QSI), donos do PSG, nem o presidente do conjunto francês e do QSI, Nasser Al-Khelaifi, mas recorda que há rumores que o xeque do Catar Tamim bin Hamad Al-Thani é adepto do clube inglês.

Deverá haver mais três propostas para além da mencionada anteriormente: uma de Jim Ratcliffe, outra proveniente dos Estados Unidos da América e uma da Arábia Saudita.